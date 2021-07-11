صحة وبیئة

كوردستان تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع

author_image سوار أحمد
کوردستان درجات الحرارة اقليم كوردستان مديرية الأنواء

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان فاضل ابراهيم، ان الاقليم سيشهد موجة ارتفاع في درجات الحرارة، تستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي.

وقال فاضل ابراهيم لكوردستان 24 ان "يوم غد الاثنين سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة لنحو درجتين، ليستمر الارتفاع حتى نهاية الاسبوع الحالي".

واضاف ابراهيم ان من المتوقع ان يشهد يوم الاربعاء المقبل ارتفاعا في درجات الحرارة تصل لـ 47 و 50 درجة مئوية في خانقين وإدارة كرميان وكركوك، أما المناطق الاخرى في الاقليم فتتراوح درجات الحرارة ما بين 44 – 45 درجة مئوية.

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