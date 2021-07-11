الحكومة الإتحادية تودع 200 مليار دينار في بنك حكومة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، ان حكومة بغداد أودعت مبلغ 200 مليار دينار في حساب بنك حكومة الاقليم، كرواتب لموظفي الاقليم.

وقال المصدر لكوردستان 24 ان مبلغ الـ 200 مليار دينار، والذي كان قد تم الإتفاق عليه سابقا، قد تم إيداعه اليوم الأحد، في بنك حكومة الاقليم من قبل الحكومة الإتحادية".

وقال رئيس ممثلية حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى لكوردستان 24 انه "وفق كتاب رسمي مرسل من مجلس الوزراء العراقي، فقد كان من المفروض أن يتم إيداع المبلغ يوم الخميس الماضي، لكن انتهاء الدوام الرسمي يومها دفع لتأجيل إيداع المبلغ الى اليوم".

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، حسن ناظم في وقت سابق ان "ان هذا المبلغ هو سلفة وسيتم اقتطاعه من حصة الاقليم من الموازنة لاحقا".