أربيل تنفذ أحد أضخم المشاريع السياحية في الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر تنفيذ أحد أضخم المشاريع السياحية في عاصمة اقليم كوردستان، أربيل، حيث يشمل المشروع عددا كبيرا من القطاعات.

وقال مدير الاستثمار في أربيل، سامان عرب، لكوردستان 24 "ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، قد أقر تنفيذ مشروع "هبي سيتي"، العام الماضي، والذي يعتبر أحد أكبر المشروعات السياحية على مستوى الشرق الاوسط".

واكد عرب أنه تم تأمين الأرض التي سوف يتم تنفيذ المشروع عليها وتقدر مساحتها بألفي دونم، حيث تم تعويض الفلاحين بثمن الأرض التي تم تخصيصها لتنفيذ "هبي سيتي".

واشار عرب الى أن تكلفة المشروع تبلغ 5 مليار دولار، ويقع موقعه في شمال غرب أربيل، على الطريق بين محافظتي دهوك وأربيل.

ويشمل المشروع عددا كبيرا من القطاعات، منها القطاع السياحي والرياضي، السكني اضافة الى قطاعات أخرى، مشيرا الى أنه أحد ثلاثة من اضخم المشروعات على مستوى المنطقة.

وأكد مدير الاستثمار في أربيل ان المشروع سيؤمن 8 آلاف فرصة عمل، لافتا الى أنه تم إعلام الشركة المنفذة أن معظم العمال المنفذين للمشروع يجب أن يكونوا من سكان اقليم كوردستان.

ولفت عرب أن مثل هذه المشاريع تؤثر إيجابيا و بشكل مباشر على تعزيز البنية الاقتصادية لاقليم كوردستان.