مسرور بارزاني يوجّه بتخصيص 1.6 مليار دينار لبناء مستشفيين في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأحد بتخصيص نحو 1.6 مليار دينار لتنفيذ مشروعين صحيين في مدينة السليمانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن باكورة مشاريع تعتزم حكومة الإقليم تنفيذها في عموم المحافظات في إطار حملات البناء والإعمار وتعزيز البنية التحتية في القطاع الصحي.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إن "رئيس الحكومة وجّه بتخصيص مليار و617 مليوناً و640 ألف دينار لتنفيذ عدة مشاريع في مدينة السليمانية".

واشتملت المشاريع على بناء مستشفى للولادة والأطفال بسعة 200 سرير وقد خصص له مليار و384 مليون دينار، بحسب البيان.

وشمل المشروع أيضاً بناء مستشفى لأمراض الروماتيزم والعلاج الطبيعي بسعة 200 سرير بتكلفة إجمالية قدرها 233 مليوناً و640 ألف دينار.