سیاسة

قوباد طالباني في اجتماع أمني: "أجي أمين" رئيساً لمؤسسة المعلومات

أكد طالباني على ضرورة أن تلتزم المؤسسات الأمنية بمهامها الأساسية تجاه المواطنين وحماية أمنهم
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قوباد طالباني يشرف على اجتماع أمني في السليمانية - تصوير: مكتب نائب رئيس الحكومة
قوباد طالباني يشرف على اجتماع أمني في السليمانية - تصوير: مكتب نائب رئيس الحكومة
کوردستان السليمانية كوردستان مؤسسة المعلومات مؤسسة زانياري قوباد طالباني

أربيل (كوردستان 24)- أشرف نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني الأحد على اجتماع أمني في منطقة دباشان بمحافظة السليمانية.

وفي الاجتماع، الذي حضره وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية ورئيس مؤسسة الأمن (الآسايش) وعدد من المسؤولين الأمنيين، عرّف نائب رئيس الوزراء (أجي أمين) كرئيس لمؤسسة المعلومات (زانياري).

وأكد طالباني على ضرورة أن تلتزم المؤسسات الأمنية بمهامها الأساسية تجاه المواطنين وحماية أمنهم والحفاظ على استقرارهم وعدم التدخل في الشأن السياسي بأي شكل من الأشكال.

 

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