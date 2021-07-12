"العلوة العصرية" تطرق أبواب الأسواق العراقية بطماطم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني الاثنين إن وزارتها ستعمل على دعم تسويق محاصيل فلاحي الإقليم إلى الأسواق العراقية والخارج.

وأدلت بيكرد طالباني بتصريحها للصحفيين خلال مؤتمر عقدته على هامش تفقدها (العلوة العصرية) وهي أكبر أسواق الجملة للخضار والفواكه في كوردستان.

وقالت طالباني إن وزارة الزراعة والموارد المائية عرضت على الفلاحين والمزارعين دعم عملية شراء وتسويق محصول الطماطم.

وقبيل المؤتمر الصحفي، جالت طالباني بين محال العلوة العصرية والتي تعرف بـ"غرين هاوس" أو البيت الأخضر للاطلاع على المحاصيل فيها.

ودُشنت العلوة العصرية في كانون الأول ديسمبر 2020 وذلك بالتعاون بين شركة (جمرة) التركية ووزارة الزراعة والموارد المائية.

وتم إنشاء العلوة العصرية لدعم المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية وحزنها لأطول فترة من الزمن وتسويقها بسهولة إلى باقي الأسواق.