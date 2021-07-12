إقليم كوردستان يتجه لخفض سعر البنزين بعد ارتفاعه بسبب الضرائب

أربيل (كوردستان 24)- كشفت لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان الاثنين عن مساعٍ لخفض سعر البنزين بعد ارتفاعه في الفترة الأخيرة.

وقال عضو اللجنة ريبوار بابكيي لكوردستان 24، إن الضرائب هي أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين في عموم الإقليم.

وبلغ سعر لتر البنزين (العادي) 750 ديناراً في معظم محطات الوقود بأربيل. وانخفض السعر إلى 450 ديناراً في نيسان أبريل 2020.

وأشار بابكيي إلى أن السلطات المعنية ستخفض الضرائب على البنزين وفي المقابل ستلزم التجار بضرورة خفض سعره ورفع جودته.

وتابع "تحدثنا مع وزير الثروات الطبيعية حول ارتفاع سعر البنزين، وطرحنا عدداً من المقترحات ومنها مقترح يقضي بخفض الضرائب على الوقود".

وأضاف بابكيي أن وزارة الثروات الطبيعية ستقرر خفض الضرائب، على أن يلتزم التجار بالمعايير العالمية وبقوانين الوزارة حول الوقود ولا سيما البنزين.

وقال إن على وزارة الثروات الطبيعية إنشاء مستودع للوقود خاص بها بهدف السيطرة على السوق وتثبيت أسعار البنزين وعدم التلاعب بها.

وفي آذار مارس 2021، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو بذل جهود مضنية لخفض سعر البنزين بعد أن شهد ارتفاعاً مفاجئاً في عموم الإقليم.

وقال خوشناو حينها إن القفزة في سعر البنزين "مؤقتة".