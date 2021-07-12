صحة وبیئة

العراق يسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات كورونا والوضع الوبائي في كوردستان "ينذر بالخطر"

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأثنين، أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان ان الوضع الوبائي في الاقليم "ينذر بالخطر".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي، تسجيل 9149 إصاباة جديدة بكورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

واكد تقرير وزارة الصحة تسجيل 44 حالة وفاة جديدة.

وقال مصدر من وزارة الصحة لكوردستان 24 ان كوردستان سجلت اليوم عددا كبيرا من إصابات كورونا.

وأكد المصدر نفسه ان وضع جائحة كورونا في الاقليم بات "ينذر بالخطر"، لافتا الى أن هناك حالات يشتبه بإصابتها بالسلالة "دلتا".

العراق 44 حالة وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا
العراق 44 حالة وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

 

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