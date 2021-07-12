فيلم كوردي يشارك في مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي

أربيل (كوردستان 24)- شارك الفيلم الكوردي "كوفندا علي وزين"، في النسخة الأربعين من مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي.

والفيلم من إخراج محمد علي كولاري وهو من مدينة بينغول، وقد اختير كواحد من عشرة أفلام للتنافس حول المركز الاول في المهرجان.

وتدور فكرة الفيلم حول امرأة كوردية يُقتل ابنها على يد الشرطة التركية لكنها ترفض فكرة موته، واستخدم المخرج في فيلمه ثلاث لهجات كوردية وهي الكورمانجية والسورانية والزازية

ومن المقرر أن يشارك الفيلم في مهرجانات سينمائية دولية أخرى.