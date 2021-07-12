سینما

فيلم كوردي يشارك في مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
ترکیا فيلم كوردي مهرجان اسطنبول كوفندا علي وزين

أربيل (كوردستان 24)- شارك الفيلم الكوردي "كوفندا علي وزين"، في النسخة الأربعين من مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي.

والفيلم من إخراج محمد علي كولاري وهو من مدينة بينغول، وقد اختير كواحد من عشرة أفلام للتنافس حول المركز الاول في المهرجان.

وتدور فكرة الفيلم حول امرأة كوردية يُقتل ابنها على يد الشرطة التركية لكنها ترفض فكرة موته، واستخدم المخرج في فيلمه ثلاث لهجات كوردية وهي الكورمانجية والسورانية والزازية

ومن المقرر أن يشارك الفيلم في مهرجانات سينمائية دولية أخرى.

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