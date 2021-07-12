صحة وبیئة

كوردستان تسجل 4 وفيات و1368 اصابة جديدة بكورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الصحة اقليم كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة و1368 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقرير انه تم إجراء 11194 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: أربيل 365، السليمانية 331، دهوك 648 إدارة كرميان 24 اصابة.

وأكدت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة، حالة في أربيل وحالة في السليمانية وثالثة في دهوك والرابعة في كرميان.

وبلغ اجمالي عدد الإصابات 196073، شفي منها 181472، فيما توفي حتى الآن 4544 شخصا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
97.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  أرشيف