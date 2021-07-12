كوردستان تسجل 4 وفيات و1368 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة و1368 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقرير انه تم إجراء 11194 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: أربيل 365، السليمانية 331، دهوك 648 إدارة كرميان 24 اصابة.

وأكدت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة، حالة في أربيل وحالة في السليمانية وثالثة في دهوك والرابعة في كرميان.

وبلغ اجمالي عدد الإصابات 196073، شفي منها 181472، فيما توفي حتى الآن 4544 شخصا.