حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما يفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة

أربيل (كوردستان 24)- أُختير حارس المنتخب الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، كأحسن لاعب في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وتمكن دوناروما من إنقاذ مرمى المنتخب الإيطالي، البالغ من العمر 22 عاما، شباك منتخب بلاده المعروف باسم أزوري، ليفوز بأول لقب في بطولة أمم أوروبا منذ عام 1968.

ويتأهب دوناروما للانضمام إلى فريق سان-جرمان الفرنسي قادما من فريق أي سي ميلانو، وفق ما أفاد موقع "بي بي سي".

وحافظ دوناروما، الذي حرم جادون سانشو وبوكايو ساكا من تسجيل ركلتي جزاء، على نظافة شباكه ثلاث مرات خلال البطولة.

ويعتبر حارس المرمى الإيطالي ثاني حارس مرمى يفوز بهذه الميدالية بعد حارس المرمى الدنماركي بيتر شميشيل في عام 1992.

وبلغ مجموع الوقت الذي قضاه دوناروما في بطولة أمم أوروبا 2020 719 دقيقة أي أكثر من أي لاعب آخر.

وقال بعد الفوز على منتخب إنجلترا: "كان أداؤنا مدهشا. لم نتنازل عن شبر واحد".

ومضى قائلا: "حققنا إنجازات منذ البداية، نحن منتخب رائع ونستحق هذا النجاح".