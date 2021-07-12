صحة وبیئة

صحة كوردستان تدق جرس الإنذار وتؤكد: لقاح كورونا ليس بديلا عن إجراءات الوقاية

author_image سوار أحمد
کوردستان آسو حويزي كورونا اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اكد المتحدث باسم وزارة صحة اقليم كوردستان، آسو حويزي إن أعداد إصابات كورونا ارتفعت بشكل كبير في الاقليم، مؤكدا في الوقت نفسه ان تلقي اللقاح ليس بديلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية.

واشار حويزي ان نسبة الإصابات بلغت حدا ينذر بالخطر". وسجل اقليم كوردستان اليوم الاثنين أكثر من 1300 اصابة جديدة بكورونا.

وقال حويزي لكوردستان 24 "عملية تأمين اللقاحات مستمرة من قبل وزارة الصحة وحكومة اقليم كوردستان، ومن المهم طبعا أن يتلقى المواطنون اللقاح، لكن ينبغي التأكيد على أن يستمروا في اتباع التعليمات الصحية والتدابير الوقائية خصوصا مع ارتفاع نسبة الاصابات مرة اخرى".

واضاف حويزي "للأسف.. يتصرف المواطنون دون مسؤولية، يهملون الإجراءت الوقائية وكأن المجتمع خلا تماما من الفيروس وهذا ما يشكل جرس إنذار بالنسبة لنا، فأي تراخ من هذه الناحية سيؤدي الى نتائج وخيمة".

ولفت حويزي الى أخطار السلالة الجديدة المتحورة من كورونا "دلتا"، مؤكدا أنها تحمل نفس أعراض السلالة السابقة وأن نتائجها في حال تفشت قد تكون كارثية.

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