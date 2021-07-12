سیاسة

العراق.. القوات الأمنية تطيح بـ"اسد الأمنية" في نينوى

author_image سوار أحمد
العراق خلية الإعلام الامني اعتقال داعش أسد الامنية

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت القوات الامنية العراقية، اليوم الاثنين، من اعتقال أحد المنتمين لتنظيم داعش والمكنى بـ أبو يوسف أسد الأمنية"، في محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ان "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، تمكن من القاء القبض على الإرهابي الخطير المكنى (ابو يوسف اسد الامنية) وكان المسؤول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل".

وأكدت الخلية في بيانها أن "الإرهابي استلم مسؤولية ما يسمى لجنة النفط الخاصة ببيت المال خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل ، وجاء باعترافاته عن اثار الاصابة في جسمه انه اصيب في معارك تحرير مدينة الموصل القديمة، تم القبض عليه في منطقة ( حي اليرموك ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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