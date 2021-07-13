البرلمان البلجيكي يجتمع للإقرار بمذابح الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع البرلمان البلجيكي يوم الخميس المقبل للتصويت على الإعتراف بالمذابح التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش.

وأفاد ممثل حكومة إقليم كوردستان في البرلمان الأوروبي دلاور آجكاي في وقت سابق بأن لجنة الشؤون الخارجيّة في البرلمان الفيدرالي البلجيكي أقرت مشروع قرار ينص على الاعتراف بالمذابح التي ارتكبها مقاتلو تنظيم داعش ضد الإيزيديين.

واكد آجكاي أن مشروع القرار يطالب في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

كما ويؤكد نص القرار على ضرورة "أن تضطلع الحكومة البلجيكيّة بدورها في مساعدة الناجين من المذابح خاصة المتواجدين منهم في مخيمات إيواء في إقليم كُوردستان".

وفي بداية شهر تموز الجاري اعترف البرلمان الهولندي بشكل رسمي بمذابح الإيزيديين، في وقت وصل فيه عدد الدول والمنظمات الدولية التي اعتبرت المجازر التي تعرض لها الإيزيديون "إبادة جماعية"، الى 15 دولة ومنظمة.

ورغم مرور سبع سنوات على المذابح التي تعرض لها الإيزيديون إلا أنه لم يتم الإعتراف بها حتى الآن كعمليات ابادة جماعية، في وقت تبذل فيه حكومة كوردستان جهودا دبلوماسية حثيثة للمضي في هذا الملف ونيل الإعتراف الدولي بمجازر الإيزيديين.

وواجه الايزيديون أسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار في صيف عام 2014 مما دفع بالآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان، وقام التنظيم بسبي النساء ونقل الكثير إلى مناطق سيطرته في العراق وسوريا.