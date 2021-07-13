الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة داعش في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين تقريرها السنوي عن الجهود الأمريكية لمنع الإبادة الجماعية وغيرها، مؤكدة في الوقت نفسه الالتزام بمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وجاء ذلك في ملخص تقرير لما فعلته الولايات المتحدة خلال العام الماضي في ست دول – بما في ذلك العراق وسوريا – حيث عملت بنشاط لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش.

وأكد التقرير أن "الحكومة الأمريكية ملتزمة بمكافحة داعش والمخاطر التي يشكلها على المدنيين، لا سيما في العراق وسوريا".

وأوضح أن وزارة الخارجية "قدمت ما يقرب من 9 ملايين دولار لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش" - المعروف باسم يونيتاد - الذي "يمول المنظمات لجمع الأدلة ويدعم نظام العدالة العراقي لمحاكمة أعضاء داعش".

وعملت حكومة إقليم كوردستان بشكل وثيق مع يونيتاد، التي أشادت ب "الدعم الممتاز" لحكومة الإقليم في إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة أعضاء داعش على جرائم الحرب.

وفي عام 2016، قررت الولايات المتحدة أن داعش مسؤولة عن الإبادة الجماعية ضد الجماعات في مناطق العراق وسوريا التي تسيطر عليها، بما في ذلك ضد "اليزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة"، فضلا عن فظائع أخرى "ضد المسلمين السنة والكورد وغيرهم من الأقليات".

من جهة أخرى ذكر التقرير أن الولايات المتحدة "ملتزمة بالمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية "قدمت أكثر من 2.3 مليون دولار إلى آلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، وتدعم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات، بما في ذلك بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية".