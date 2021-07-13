سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بضحايا مستشفى ذي قار ويوجّه بمساعدة المصابين

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني حكومة اقليم كوردستان مستشفى ذي قار

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 13 تموز (يوليو) 2021، بضحايا كارثة مستشفى ذي قار، ووجّه في الوقت نفسه وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تضامناً مع أهالي ذي قار والبلاد كلها على ما رأيناه من صور مؤلمة إثر فاجعة حريق مركز العزل، أتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا والمصابين".

وأضاف: "لقد وجهت وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
97.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  أرشيف