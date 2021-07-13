رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بضحايا مستشفى ذي قار ويوجّه بمساعدة المصابين

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 13 تموز (يوليو) 2021، بضحايا كارثة مستشفى ذي قار، ووجّه في الوقت نفسه وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تضامناً مع أهالي ذي قار والبلاد كلها على ما رأيناه من صور مؤلمة إثر فاجعة حريق مركز العزل، أتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا والمصابين".

وأضاف: "لقد وجهت وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين".