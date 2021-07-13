مجتمع

كارثة الناصرية.. إقليم كوردستان يسعف ذي قار بكميات كبيرة من الأكسجين

أرسلت وزارة صحة الإقليم مساعداتها، بعد أن أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني توجيه وزيرها بتقديم كل ما يلزم من مساعدة مصابي الناصرية
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اوقع الحادث المفجع عشرات الضحايا - تصوير: كوردستان 24
اوقع الحادث المفجع عشرات الضحايا - تصوير: كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان أكسجين مستشفيات كورونا مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة بإقليم كوردستان الثلاثاء إرسال كميات كبيرة من غاز الأكسجين إلى محافظة ذي قار.

ولقي أكثر من 90 شخصاً حتفهم وأصيب آخرون بعد حريق مأساوي اندلع في مركز لعلاج مصابي فيروس كورونا في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأرسلت وزارة صحة الإقليم مساعداتها، بعد أن أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني توجيه وزيرها بتقديم كل ما يلزم من مساعدة مصابي الناصرية.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "تم إرسال كمية كبيرة من الأكسجين إلى مستشفيات محافظة ذي قار".

وأضاف بيان المكتب الإعلامي للوزارة أن ذلك جاء "بناءً على توصية وقرار رئيس حكومة إقليم كوردستان السيد مسرور بارزاني".

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