أمن

بالفيديو | كوردستان تطيح بخلية إرهابية وتحبط هجمات على وشك التنفيذ بأربيل

أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان الثلاثاء الإطاحة بمجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش
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کوردستان كوردستان أربيل مجلس أمن إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان مساء الثلاثاء الإطاحة بمجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش كانت تخطط لشن هجمات في أربيل.

وقال مجلس أمن الإقليم في بيان إن المجموعة، التي تتألف من خمسة أفراد، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في مدينة أربيل قبيل عيد الأضحى.

وأضاف أن المجموعة كانت تنوي استهداف مبنى محافظة أربيل والأجانب، لافتاً إلى أن تلك الخلية شُكلت منذ مطلع هذا العام لتنفيذ هجمات في المدينة.

وأشار مجلس أمن الإقليم إلى أن الخلية الإرهابية أجرت استطلاعات ومتابعات والتقطت صوراً لعدد من الأهداف لتنفيذ أعمالها الإرهابية بواسطة الانتحاريين.

 

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