بعد أمين عيسى.. "الاتحاد الديمقراطي" يعذّب شاباً آخر بعد اختطافه في كوباني

أربيل (كوردستان 24)- أقدم مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي الجناح السياسي لحزب العمال الكوردستاني في روجافا على خطف شاب من كوباني ثم مارسوا بحقه شتى أنواع التعذيب.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من خطف وتعذيب الشاب أمين عيسى حتى الموت في حادثة أثارت الرأي العام ولاقت سيلاً من الإدانات المحلية والدولية.

وقال الناشط السياسي أوسب بركل إن مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي اختطفوا ابن عمه محمد سليمان في مدينة كوباني منذ أيام وقاموا بسجنه دون أي وجه حق، ومارسوا بحقه شتى أنواع التعذيب الوحشي بأسلوب انتقامي ترهيبي رداً وانتقاماً على فضح انتهاكاتهم.

وأضاف أن أربعة مسلحين ملثمين تابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي أثناء التعذيب قاموا بصب الماء الحار على أعضائه التناسلية لمرات عدة لإلحاق الضرر به عمداً وجعلها إعاقة دائمة وقاموا بحرق خصيتيه، ونقل على إثرها إلى مشفى الأمل الجراحي بكوباني.

وناشد الناشط أوسب بركل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وحكومة إقليم كوردستان الوقوف على هذه الجريمة ومتابعتها.

وفي وقت سابق، توفي الشاب الكوردي أمين عيسى (35 عاماً) بعد أن تعرضوا إلى تعذيب داخل سجن الاتحاد الديمقراطي في الحسكة.