بجثث مجهولة الهوية.. العراق يعلن حصيلة رسمية لضحايا كارثة الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الأربعاء عن مصرع 60 شخصاً في الحريق المأساوي الذي التهم جناح عزل فيروس كورونا في مستشفى بمدينة الناصرية.

ولغاية وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أشار مسؤولون عراقيون إلى أن حصيلة ضحايا الحريق الكارثي ارتفعت إلى أكثر من 90 قتيلاً.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحصيلة التي تداولتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية غير صحيحة.

وجاء في البيان "بعد انتهاء أعمال الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار بلغ مجموع شهداء حادثة ردهة العزل (النقاء) في مستشفى الإمام الحسين عليه السلام 39 شهيداً معلوم الهوية و21 شهيداً مجهول الهوية".

وأضافت أنه "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".

وهذه ثاني فاجعة من نوعها تقع في البلاد بعد حريق مماثل حدث قبل نحو ثلاثة أشهر وأسفر عن مصرع 82 شخصاً وإصابة العشرات في بغداد.

وأنحى العراقيون باللوم في الحادثين على الفساد.

وأصيب أكثر من 100 شخص في حريق الناصرية الذي اندلع عندما انتشرت شرارات من خلل في الأسلاك إلى خزان أكسجين ثم انفجر، وفقاً لمسؤولين عراقيين.

وذكرت السلطات العراقية أن ألواح البناء الجاهز التي تفصل بين أجنحة العزل جعلت الحريق ينتشر بسرعة.

وتم إيقاف مديري الصحة والدفاع المدني في المدينة ومدير المستشفى عن العمل بأوامر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووصلت لجان التحقيق إلى الناصرية، وقال مكتب الكاظمي في بيان صدر أمس إن النتائج التي توصلوا إليها ستعلن في غضون أسبوع.

وأمرت محكمة في الناصرية باعتقال 13 مسؤولاً محلياً على صلة بالحريق.

وانتشر الغضب بين الناس عند الطب العدلي وهم ينتظرون استلام جثث أقاربهم. وقال موفد كوردستان 24 إن الوضع في الناصرية متأزم.