تراجع جديد للدولار مع ارتفاع طفيف للذهب في أسواق أربيل
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار الأربعاء تراجعاً جديداً أمام العملة المحلية، فيما حقق الذهب ارتفاعاً طفيفاً في أسواق أربيل.
أسعار الدولار والعملات الأخرى هذا اليوم في أربيل
100 دولار = 147700 دينار
100 يورو = 174200 دينار
100 جنيه إسترليني = 204000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2050 ديناراً
أسعار الذهب هذا اليوم في أسواق أربيل
مثقال عيار 24 = 430000 دينار
مثقال عيار 21 = 377000 دينار
مثقال عيار 18 = 323000 دينار