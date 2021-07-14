سیاسة

تراجع جديد للدولار مع ارتفاع طفيف للذهب في أسواق أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان الدولار سعر الذهب بورصة أربيل أسواق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار الأربعاء تراجعاً جديداً أمام العملة المحلية، فيما حقق الذهب ارتفاعاً طفيفاً في أسواق أربيل.

أسعار الدولار والعملات الأخرى هذا اليوم في أربيل

100 دولار = 147700 دينار

100 يورو = 174200 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2050 ديناراً

أسعار الذهب هذا اليوم في أسواق أربيل

مثقال عيار 24 = 430000 دينار

مثقال عيار 21 = 377000 دينار

مثقال عيار 18 = 323000 دينار

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