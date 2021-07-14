ریاضة

في كركوك.. "عائلة التايكواندو" تتطلع لحفر أسمها في المحافل الدولية

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يدير المدرسة كوران وولديه - تصوير: كوردستان 24
يدير المدرسة كوران وولديه - تصوير: كوردستان 24
کوردستان كركوك التايكواندو

أربيل (كوردستان 24)- تتطلع عائلة كوردية من مدينة كركوك، يمارس أفرادها فنون التايكواندو، إلى حفر اسمها في تاريخ الرياضة الدولية.

وللعائلة مدرسة خاصة بالتايكواندو تقع في أحد الأحياء الشعبية من المدينة، حيث يشرف عليها المدرب كوران عبد القادر مع نجليه.

وسبق للمدرب أن حقق نجاحاً في بطولات محلية ودولية، غير أن نجليه لم يتمكنا من المشاركة في البطولات الدولية لأسباب مالية.

ويعمل الابنان في غسيل السيارات لجمع المال وتحقيق أحلامهم، ويقومان كذلك بتدريب هواة التايكواندو الذين يتطلعون أيضاً إلى للمشاركة في البطولات.

ويقول عبد القادر لكوردستان 24 "لسنا أقل مستوى من أبطال العالم"، مشيراً إلى أن الدعم المالي يمكن أن يسهم في تحقيق نتائج رائعة في المحافل الدولية.

وأحرز دانا، وهو أحد أبناء عبد القادر، لقب بطل العراق مرتين على التوالي في الرياضة التي تعد واحدة من الفنون القتالية الكورية التقليدية.

وقال دانا لكوردستان 24 "لقد عملت كعامل بناء ونادل وكذلك في غسل السيارات، حتى أتمكن من كسب بعض المال والمشاركة في البطولات العالمية".

معنى كلمة تايكواندو:

المقطع الأول (تاي) وهو يشير إلى القَدم، وهذا المقطع يدخل في تسميات فنون الدفاع عن النفس وهو يعبر عن مهارة استخدام الأقدام والذي تتميز به التايكواندو عن غيرها.

المقطع الثاني (كوان) ويقصد بها قبضة اليد.

المقطع الثالث (دو) ومعناها طريقة وهي تدخل في تسميات الألعاب الأخرى كالجودو والأيكيدو والكندو وغيرها.

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