طالباني لتجار السليمانية: ندعم المنافسة الشريفة ولا نقبل بالتدخلات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني الأربعاء مع عدد من تجار محافظة السليمانية، حسبما أفاد مكتبه.

وأثناء الاجتماع، أكد طالباني على أهمية ضمان حرية المنافسة الشريفة بين تجار القطاع الخاص، مبيناً أن الحكومة تقدم دوماً الكثير من التسهيلات لمواصلة حركة القطاع الخاص ولتحقيق مزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي لتنشيط الحركة التجارية وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.

وحذر نائب رئيس الوزراء من التدخلات السياسية التي تؤدي إلى ترسيخ الاحتكار في مجال الاقتصاد والتجارة لبعض الأطراف التي تعمل على تحقيق مصالح شخصية ضيقة.

وشدد على ضرورة أن تعمل المؤسسات الأمنية على ضمان بيئة مستقرة لخلق حركة تجارية واقتصادية حرة وإبعاد التجارة والاقتصاد عن الصراعات السياسية.

وتطرق طالباني إلى تعامل المؤسسات الحكومية المعنية مع رجال الأعمال والتجار مع التأكيد على تسهيل إنجاز معاملاتهم وإنهاء كافة أشكال الروتين، كما لفت أيضاً إلى أن الحكومة تعمل على تمديد ونقل السلطات للمحافظين والمديريات العامة لتحقيق هذا الهدف.

وأستمع نائب رئيس الوزراء إلى ملاحظات الحاضرين الذين تطرقوا إلى المشاكل والعوائق التي تعترض عملهم، حيث طمأن طالباني الوفد التجاري بأنهم ومن اليوم لن يتعرضوا لأي مشاكل تعيق أعمالهم ونشاطاتهم.