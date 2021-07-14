إقليم كوردستان يجري محادثات لبناء سكة حديد بلمسات ألمانية متطورة

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان دانا عبد الكريم، إجراء محادثات مع شركة ألمانية للاتفاق على وضع تصاميم لإنشاء خط لسكة حديد متطورة.

وبحسب بيان لوزارة الإعمار والإسكان فإن وزيرها سيتجمع في وقت لاحق من اليوم مع مسؤولي شركة (دويتشه بان) خلال زيارته التي يجريها إلى ألمانيا.

ووصل عبد الكريم إلى ألمانيا في زيارة رسمية تهدف للتباحث حول وضع تصاميم مشروع سكة الحديد التي يعتزم إقليم كوردستان إنشاءها.

وقالت الوزارة إن زيارة عبد الكريم، على رأس وفد وزاري، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع الخاص بالقطار في إقليم كوردستان.

وسبق أن قال عبد الكريم، إن برنامج وزارته، في إطار الأجندة الحكومية، يهدف إلى إنشاء سكة حديد متطورة في الإقليم، مشيراً إلى اتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد.

ودويتشه بان هي شركة نقل ألمانية مقرها برلين، وتعد ثاني أكبر شركة نقل في العالم، وأكبر شركة سكك حديدية من حيث النقل والبنية التحتية في ألمانيا.