وثيقة سرية تظهر أرقاما متضاربة مع الحصيلة الرسمية لضحايا حريق ذي قار

أربيل (كوردستان 24)- اطلعت كوردستان 24 اليوم الأربعاء،على وثيقة سرية لحصيلة الحريق المأساوي الذي التهم جناح عزل فيروس كورونا في مستشفى بمدينة الناصرية، تُظهر تضاربا مع الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة العراقية.

وبحسب الوثيقة الصادرة من مديرية استخبارات وأمن محافظة ذي قار فإن 64 شخصا قد توفوا، كما أصيب 25 شخصا بحالات اختناق وأصيب 15 شخصا بجروح، في حين أعلنت وزارة الصحة مصرع 60 شخصا في الحادثة.

وقال مسؤولون عراقيون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ان حصيلة ضحايا الحريق المأساوي ارتفعت إلى أكثر من 90 قتيلاً، لكن وزارة الصحة نفت صحة هذه الارقام.

وجاء في بيان للصحة العراقية "بعد انتهاء أعمال الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار بلغ مجموع شهداء حادثة ردهة العزل (النقاء) في مستشفى الإمام الحسين عليه السلام 39 شهيداً معلوم الهوية و21 شهيداً مجهول الهوية".

وأضافت أنه "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".

وتسبب فاجعة الناصرية بحالة غضب واستياء كبيرين بين سكان محافظة ذي قار وبين العراقيين عموما، وسط اتهامات للمسؤولين بالتقصير والإهمال والفساد.

وعمد رئيس مجلس الوزراء العراقي الى إيقاف مديري الصحة والدفاع المدني في المدينة ومدير المستشفى عن العمل، كما وصلت لجان التحقيق الى الناصرية والتي من المقرر أن تعلن نتائج التحقيق خلال اسبوع وفق ما افاد مكتب الكاظمي.

وفي شهر نيسان الماضي نشب حريق مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والذي اسفر عن وفاة أكثر من 80 شخصا وإصابة 110 آخرين.