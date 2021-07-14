تغيير وتعديل بعض مفردات البطاقة التموينية في العراق

أربيل (كوردستان 24)-كشف مدير عام التجارة في وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل بأنه تم اضافة مواد غذائية جديدة الى الحصة التموينية لغرض توزيعها على المواطنين شهريا.

وأضاف شيخ كامل" إعتبارا من اليوم 14تموز(يوليو) 2021 سيتم تبليغ جميع مديريات المواد الغذائية في كافة محافظات الاقليم للمباشرة بتوزيع المواد الغذائية على كافة المواطنين وفق الحصة المقررة وهي كالاتي"

1- الرز 3 كيلوات للشخص الواحد

2- السكر 1 كيلو للشخص الواحد

3- معجون الطماطة 400 غرام للشخص الواحد

4- البقوليات 1 كيلو للشخص الواحد

5- 1 لتر زيت لكل شخص

واكد مدير عام التجارة أنه تم وصول حصة طحين المواطنين للشهر السادس وسنقوم بتوزيعها خلال الايام اللاحقة.