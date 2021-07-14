سیاسة

القوات الأمنية تعتقل "مجهزا للأسلحة والعتاد" لخلايا داعش بمحافظة الأنبار

author_image سوار أحمد
العراق القوات الامنية العراق الأنبار داعش

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الامنية العراقية، مجهزا للاسلحة والعتاد لخلايا تنظيم داعش في محافظة الأنبار، وذلك وفق ما ذكرت خلية الإعلام الأمني.

واعلنت الخلية اليوم الأربعاء في بيان ان "معلومات غاية بالدقة وردت لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار- اكدت دقة المعلومات المقدمة اليها من شعبة استخبارات الفرقة العاشرة حول تواجد احد العناصر الارهابية الخطيرة التي تقوم بتجهيز الاسلحة والاعتدة لعناصر داعش الارهابي بالانبار".

وتابع البيان ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 40 قامت بنصب كمين للارهابي في سيطرة الكناطر بقضاء الكرمة الانبار، والقبض عليه".

وقالت الخلية ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب".

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