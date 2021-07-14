رئيس اقليم كوردستان يؤكد على أهمية تدريب البيشمركة من جانب التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، على أهمية اعداد وتدريب البيشمركة من جانب قوات التحالف الدولي.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لنائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل، ووفداً مرافقاً له.

وخلال الاجتماع نوقشت التطورات الأخيرة لمحاربة الإرهاب وتهديدات وخطر تنظيم داعش في العراق وسوريا، التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي ومهام التحالف الدولي ضد داعش، إلى جانب تقييم الأوضاع بواقعية، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الاقليم.

وأشاد نيجيرفان بارزاني بدعم التحالف الدولي للعراق ولإقليم كوردستان في الحرب ضد داعش، مشيراً إلى أهمية اعداد وتدريب البيشمركة من جانب قوات التحالف الدولي.

من جهته، عبر الجنرال بيل عن ارتياحه للتعاون والتنسيق بين قواتهم والجهات المعنية في العراق وإقليم كوردستان ورأى ضرورة التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة داعش.

واتفقت رؤى الجانبين حول أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين العراق وإقليم كوردستان وبين التحالف الدولي لغرض القضاء النهائي على داعش، والتعاون والشراكة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.