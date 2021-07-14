كوردستان تسجل اكثر من ألف اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، تسجيل أكثر من ألف اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 1356 اصابة جديدة، 380 منها في اربيل و379 في السليمانيةن و551 في دهوك و43 في كرميان و3 في رابرين.

وتماثلت 775 حالة للشفاء، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة، احداها في اربيل و3 حالات في السليمانية وحالة وفاة في دهوك.

وبلغ اجمالي الاصابات في اقليم كوردستان 198741 اصابة، شفي منها 183161، فيما توفي حتى الآن 4553 شخصا.