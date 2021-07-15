الرئيس بارزاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 15 تموز (يوليو) 2021 الكاردينال لويس ساكو ‏بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء جرى تبادل الآراء حول الوضع السياسي في العراق والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العملية السياسية والتعايش بين المكونات العراقية.

ومن جانبه أعرب الكاردينال لويس ساكو عن تقديره لجهود الرئيس بارزاني في حماية المكونات وتعميق ثقافة التعايش السلمي المشترك بين كافة الأديان والقوميات في إقليم كوردستان والعراق.

كما جرى التأكيد على تهيئة الأرضية المناسبة التي من شأنها تشجيع المسيحيين والمكونات الاخرى على العودة لمناطقهم وعدم التفكير في مغادرة وطنهم.