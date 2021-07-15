سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم

author_image آريان ابراهيم شوكت
الرئيس بارزاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم
الرئيس بارزاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني لويس ساكو بطريرك اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 15 تموز (يوليو) 2021  الكاردينال لويس ساكو ‏بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء جرى تبادل الآراء حول الوضع السياسي في العراق والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العملية السياسية والتعايش بين المكونات العراقية.

ومن جانبه أعرب الكاردينال لويس ساكو عن تقديره لجهود الرئيس بارزاني في حماية المكونات وتعميق ثقافة التعايش السلمي المشترك بين كافة الأديان والقوميات في إقليم كوردستان والعراق.

كما جرى التأكيد على تهيئة الأرضية المناسبة التي من شأنها تشجيع المسيحيين والمكونات الاخرى على العودة لمناطقهم وعدم التفكير في مغادرة وطنهم.

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