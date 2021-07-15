التحالف الدولي يؤكد استمرار دعمه لقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل اليوم الخميس، ان التحالف ماض في دعم واسناد قوات البيشمركة.

وقال ريتشارد بيل لكوردستان 24 "نحن ماضون في دعم واسناد قوات البيشمركة"، مضيفا أن البيشمركة حاربت داعش نيابة عن كل العراقيين وهم الان ماضون في محاربة الخلايا النائمة لداعش.

وقال بيل" في كوردستان ينتابك الفخر كحال كل المواطنين الذين يفتخرون بقوات البيشمركة التي تحافظ على ديمومة الحياة و الامن والاستقرار".

واكد نائب قوات التحالف أن التنسيق مستمر مع قوات البيشمركة لدحر داعش نهائيا والحفاظ على امن المنطقة.