سیاسة

التحالف الدولي يؤكد استمرار دعمه لقوات البيشمركة

ريجارد بيل: قوات البيشمركة حاربت داعش نيابة عن العراقيين.
author_image آريان ابراهيم شوكت
قوات البيشمركة
قوات البيشمركة
کوردستان التحالف الدولي قوات البيشمركة الدعم اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل اليوم الخميس، ان التحالف ماض في دعم واسناد قوات البيشمركة.

وقال ريتشارد بيل لكوردستان 24 "نحن ماضون في دعم واسناد قوات البيشمركة"، مضيفا أن البيشمركة حاربت داعش نيابة عن كل العراقيين وهم الان ماضون في محاربة الخلايا النائمة لداعش.

وقال بيل" في كوردستان ينتابك الفخر كحال كل المواطنين الذين يفتخرون بقوات البيشمركة التي تحافظ على ديمومة الحياة و الامن والاستقرار".

واكد نائب قوات التحالف أن التنسيق مستمر مع قوات البيشمركة لدحر داعش نهائيا والحفاظ على امن المنطقة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
97.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  أرشيف