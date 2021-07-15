المفوضية: الانتخابات العراقية ستجري في موعدها المقرر

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الخميس، ان الانتخابات التشريعية ستُجرى في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول - أكتوبر المقبل.

وأفاد بيان صحفي للمفوضية "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف من المهام المناطة به رئيسا للمفوضية".

واكد البيان ان "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، يؤكدون التزامهم بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة، ولن يدعم أي حزب.

ونشر الصدر على حسابه في موقع تويتر ان ما يحدث في العراق "مخطط لإذلال الشعب"، معلنا التوقف عن دعم كل من يدعي الانتماء له ولتياره في الحكومة الحالية والمقبلة.

ويقود رجل الدين العراقي الشيعي مقتدى الصدر كتلة "سائرون" التي حصلت على 54 مقعدا في الانتخابات النيابية عام 2018.