كوردستان تسجل ألفية جديدة من اصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة، و1307 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة ان الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: أربيل 328، السليمانية 357، دهوك 569، حلبجة 14، 37 كرميان، رابرين 2.

وتماثلت 828 حالة للشفاء، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة في مناطق الاقليم، منها 2 في أربيل و3 في السليمانية و1 في دهوك وحالة في كرميان.

وبلغ اجمالي الاصابات في اقليم كوردستان 200048 اصابة، شفي منها 183989 حالة، فيما توفي حتى الآن 4560 شخصا.