سیاسة

البرلمان البلجيكي يعترف رسميا بارتكاب داعش "إبادة جماعية" بحق الإيزيديين

author_image سوار أحمد
عراقي يبحث عن رفات أيزيديين قتلهم تنظيم داعش بسنجار، في 03 شباط/فبراير 2015- الصورة لفرانس 24
عراقي يبحث عن رفات أيزيديين قتلهم تنظيم داعش بسنجار، في 03 شباط/فبراير 2015- الصورة لفرانس 24
العالم برلمان بلجيكا داعش الإيزيديين ابادة جماعية

أربيل (كوردستان 24)- أقرّ مجلس النواب البلجيكي بإجماع أعضائه قراراً اعترف فيه بارتكاب تنظيم داعش "جريمة إبادة جماعية" بحقّ الإيزيديين، مطالبا في الوقت نفسه بملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي.

وارتكب تنظيم داعش بحق الإيزيديين واحدة من أسوأ المجازر في التاريخ الحديث في أعقاب اجتياحه سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014.

ووافق مجلس النواب مساء الخميس، على هذا القرار غير الملزم بأغلبية 139 صوتاً من أصل 139 نائباً حضروا الجلسة وافق مجلس النواب على هذا القرار.

ووفقاً لنصّ القرار فإنّ مجلس النواب "يعترف ويدين جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش بحقّ الأيزيديين اعتباراً من العام 2014".

ونقلت فرانس 24 عن النائب جورج دالماني (الحزب الإنساني الديموقراطي الوسطي) الذي شارك في إعداد القرار إلى أنّ "الرغبة في القضاء الممنهج على الأيزيديين" أثبتتها شهادات لم تبرهن فقط عن وقوع "جرائم قتل" و"نقل أطفال" بل أثبتت كذلك أنّ الجهاديين عمدوا إلى "القضاء على مواشٍ ومحاصيل" بالإضافة إلى قيامهم "بزرع الحقول بالألغام".

وحصل القرار على دعم نواب المعارضة والأغلبية مجتمعين، وأيّدته الكتل العشر التي يتألّف منها مجلس النواب، وهو أمر نادر الحدوث في بلجيكا.

وبذلك ينضم برلمان بلجيكا إلى بضعة برلمانات (كندا وأرمينيا والبرلمان الأوروبي ومقرّه ستراسبورغ) اعترفت بالجرائم التي ارتكبها التنظيم الجهادي بحقّ الأيزيديين بوصفها "إبادة جماعية".

وقام عناصر تنظيم داعش بقتل الآلاف من الرجال  وسبي النساء واقتيادهن مع الأطفال في مساحات شاسعة من مناطق نفوذهم في سوريا والعراق.

وعُثر على الكثير من المقابر الجماعية للضحايا الإيزيديين، وتم تحرير قسم من المختطفين الذين كانوا بقبضة التنظيم بينما لا يزال الكثير في عداد المفقودين.

وفي 2017، اتهمت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب التنظيم الجهادي بأنّه "مسؤول بوضوح عن ارتكاب إبادة جماعية بحقّ الأيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة" في المناطق التي سيطر عليها.

وفي عام 2019، صوّت برلمان كوردستان على اعتبار ما تعرض له الإيزيديون إبادة جماعية، وقرر اعتبار الثالث من كل آب يوماً لإحياء المناسبة المأساوية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
97.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  أرشيف