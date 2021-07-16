المفوضية ترد على "الصدر": أُغلقت فترة الانسحاب من المشاركة في الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، ان المفوضية أغلقت فترة الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أن مجلس المفوضين ملتزم بالتوقيتات الزمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في البلاد في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في خطوة قالت مفوضية الانتخابات إنها لم تبلَّغ بها حتى الآن.

وقالت الغلاي لوكالة الأنباء الألمانية إن المفوضية ماضية في إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في موعدها المقرر، مؤكدة أنه تم إغلاق فترة الانسحاب من المشاركة في الانتخابات وان مجلس المفوضين ملتزم بالتوقيتات الزمنية لإجراء الإنتخابات في موعدها.

وفي كلمة متلفزة، انتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الفساد في البلاد وقال "حفاظا على ما تبقى من الوطن وإنقاذا له الذي أحرقه الفاسدون وما زالوا يحرقونه، نعلمكم بأنني لن أشترك بهذه الانتخابات.. فالوطن أهم وأغلى من كل ذلك".