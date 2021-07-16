حصيلة فيضانات ألمانيا تتجاوز 80 قتيلا ومئات المفقودين

أربيل (كوردستان 24)- تجاوزت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت غرب ألمانيا 80 قتيلا، عدا عن مئات الاشخاص المفقودين بسبب السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ عدة ايام.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا (إيه آر دي) أن عدد القتلى جراء الفيضانات تجاوز 80، في حين قالت الشرطة إن أكثر من ألف شخص مفقودين في منطقة نوينار آرفايلر.

وتدمرت العديد من المنازل والطرق جراء الأمطار التي تهطل بغزارة منذ يوم الاثنين الماضي والتي لا تزال تهدد 25 منزلا بالتدمير في إحدى مقاطعات ولاية "راين لاند" غربي البلاد.

وتقول السلطات ان اجراء التقييم النهائي للوضع مستحيل في ظل الوضع المعقد الناجم عن الدمار الحاصل، فيما لا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور.