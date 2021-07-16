الكاظمي يعلن اعتقال قتلة هشام الهاشمي والتلفزيون الرسمي يبث الاعترافات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة اعتقال قتلة الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي.

واُغتيل الهاشمي في تموز يوليو 2020 برصاص مسلحين اثنين على دراجة نارية أمام منزله في بغداد. وأثار مقتله ضجة في البلاد.

ووعد الكاظمي مراراً العراقيين باعتقال قتلة الهاشمي الذي يعد أحد أبرز المحللين الذين قدموا المشورة للحكومة بشأن هزيمة داعش وكبح نفوذ الفصائل الموالية لإيران.

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ولطالما نفى مسؤولو الفصائل أي دور لهم في الجريمة، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله لغاية الآن، كما لم تشر الحكومة بأصابع الاتهام إلى جماعة بعينها.

وقال الكاظمي على حسابه في تويتر "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء.

من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 16, 2021

وتابع "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

إلى ذلك، أفاد مصدر حكومي لكوردستان 24، بأن التلفزيون الرسمي سيعرض اعترافات قاتل الهاشمي وذلك في الساعة السادسة مساءً.

وسبق أن قال بعض المقربين من الكاظمي إن القتل مرتبط بشكل مباشر بعمل الهاشمي في الآونة الأخيرة ضد الجماعات الموالية لإيران.