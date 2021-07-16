جمعية صحفية عراقية تندد بمنع كادر كوردستان24 من تغطية حدث في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الجمعة حادثة منع كادر قناة كوردستان 24 من تغطية حدث في محافظة كركوك.

وتأتي هذه الإدانة بعد أن منعت قوة مشتركة من الجيش والشرطة كادر قناة كوردستان24 من تغطية حادثة جريمة قتل في بلدة آلتون كوبري (بردي) في كركوك.

وتوجه مراسل القناة هيمن دلو مع زميله المصور صباح أنور الجمعة نحو بلدة (قرة بك) التابعة لناحية بردي لتغطية حادثة مقتل أحد المواطنين وجرح آخرين.

وذكرت الجمعية في بيان أنها كادر كوردستان 24 فوجئ فور وصوله إلى موقع الحادثة بمنعه من التصوير من قبل عناصر من القوات الأمنية.

ويقول هيمن دلو إن القوة الأمنية منعت الكادر من التغطية وقامت أيضاً بالتحقيق معه، وأجبرته على الصعود إلى احدى سيارات الجيش وسارت بهم خارج المدينة وأبعدتهم عن مكان الحادث بعد أن طالبتهم بعدم العودة الى مكان الحادث ونقل الواقعة، وفق ما نقلت عنه الجمعية.

وقالت الجمعية إنها "تدين استمرار منع الصحفيين من أداء مهامهم وتعده انتهاكاً واضحاً لحرية العمل الصحفي المكفولة دستورياً".

وجاء في البيان "وتؤكد الجمعية أن ما تقوم به القوات الأمنية ضد الصحفيين هو ليس من السياقات القانونية بشيء".

وحملت الجمعية وزير الداخلية "مسؤولية التصرفات التي تصدر من العناصر الأمنية في كركوك ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها".

كذلك طالبت باتخاذ "إجراءات فورية" للحد من منع الصحفيين من أداء واجباتهم الصحفية.