اعترافات متلفزة.. قاتل هشام الهاشمي ضابط تلقى أوامره من "البوعيثة"

أربيل (كوردستان 24)- بث التلفزيون العراقي الرسمي الجمعة ما وصفها باعترافات الشخص الذي أقدم على اغتيال الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق من اليوم اعتقال "قتلة" الهاشمي الذي اُغتيل في 6 تموز يوليو 2020 أمام منزله في بغداد.

وظهر المتهم، ويدعى أحمد الكناني، أمام الشاشة في اعترافات مسجلة، وقال إن مواليده 1985 وينتمي إلى "جماعة خارجة عن القانون".

ولم يتم الكشف عن اسم الجماعة. واعترف الكناني بأنه قد عُيّن في الشرطة عام 2007 ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول بوزارة الداخلية.

وسرد المتهم تفاصيل تنفيذ عملية الاغتيال، وقال "تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا مع دراجتين وعجلة كورولا إلى موقع أمام منزل الهاشمي لتنفيذ الاغتيال".

وأشار إلى أن شخصاً، لم يذكر اسمه، وزع عليهم الأدوار في المنطقة ذاتها قبل أن يسلمهم مسدسات له ولاثنين آخرين أحدهم يدعى "زهراء".

وقال المتهم إنه أطلق ما يصل إلى خمس إطلاقات نارية على الهاشمي بمسدسه العائد للدولة.

ولم يتطرق المتهم في اعترافاته إلى الجهة التي أوكلته بتنفيذ هذه المهمة، ولم يذكر تاريخ انتمائه إليها. ولم يرد في الاعترافات ذكر أي اسم لأي شخصية تولت تكليفه.

ولا تعرف بعد دوافع اغتيال الهاشمي.

وليس من الواضح معرفة أسباب انطلاق المتهم وأعوانه من البوعيثة وهي بلدة تتبع منطقة الدورة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وفي حزيران يونيو 2020، اقتحمت قوة من مكافحة الإرهاب مقراً لكتائب حزب الله، في البوعيثة واعتقلت مجموعة مكونة من 14 عنصراً متهمة بتنفيذ هجمات تستهدف المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية.

وبعد فترة وجيزة من عملية الاعتقال، توجه مسلحو الحشد الشعبي بسياراتهم باتجاه المنطقة الخضراء ثم تم إطلاق سراحهم على الفور.