كوردستان تشارك في أحدث جولات الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا

أربيل (كوردستان 24)- قالت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن بيان سامي عبد الرحمن الجمعة إن وفد الإقليم سيشارك في الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وعقدت الولايات المتحدة والعراق ثلاث جولات من الحوار الإستراتيجي لغاية الآن. وعُقدت الجولة الأولى في حزيران يونيو 2020، بينما عقدت الثانية في آب أغسطس من العام نفسه، بينما اختتمت الجولة الثالثة في نيسان أبريل 2021 دون التوصل إلى نتائج.

وتناولت الجولات السابقة ملف سحب القوات الأمريكية بضغوط متواصلة من قوى عراقية موالية لطهران ومناهضة للوجود الأجنبي.

وفوزي حريري هو ممثل إقليم كوردستان في الحوار الإستراتيجي الذي سبق له أن توقع في مقابلة مع كوردستان 24، بأن تتوصل بغداد وواشنطن خلال حوارهما إلى اتفاق يقضي بوضع آلية لجدولة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في مدة لا تتجاوز عاماً.

وقالت بيان سامي عبد الرحمن في مقابلة مع كوردستان 24 عبر سكايب، إن وفد الإقليم سيشارك الأسبوع المقبل في جولة جديدة من الحوار الإستراتيجي لبحث تحديد جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

يأتي هذا في وقت يعتزم فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بزيارة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جون بايدن، وفقاً لمصادر عراقية.

وبحسب مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي فإن الجانبين سيبحثان ملف انسحاب القوات الأمريكية والهجمات التي تتعرض لها في البلاد.

وذكرت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن أن مشاركة ممثلي إقليم كوردستان في هذه الحوارات "مهمة للغاية لمناقشة مسألة ذات أهمية".

وإلى جانب ملف الانسحاب، يتضمن الحوار الإستراتيجي قضايا أخرى مثل الطاقة والتغير المناخي والملف الأمني والصحة والثقافة والتعليم وحقوق الإنسان والانتخابات.

وتقود الولايات المتحدة، منذ عام 2014، تحالفاً دولياً لمكافحة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية.