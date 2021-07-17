بورصة أربيل: قفزة جديدة للدولار مع تراجع "المعدن الأصفر"
أربيل (كوردستان 24)- شهدت بورصة أربيل السبت قفزة جديدة للدولار أمام سعر صرف العملة المحلية مع ارتفاع طفيف سجله الذهب في الآونة الأخيرة.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق أربيل
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 174200 دينار
100 جنيه إسترليني = 204000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2050 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 434000 دينار
مثقال عيار 21 = 382000 دينار
مثقال عيار 18 = 325000 دينار