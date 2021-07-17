اقتصاد

بورصة أربيل: قفزة جديدة للدولار مع تراجع "المعدن الأصفر"

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أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
کوردستان إقليم كوردستان بورصة أربيل سعر الدولار سعر الذهب

أربيل (كوردستان 24)- شهدت بورصة أربيل السبت قفزة جديدة للدولار أمام سعر صرف العملة المحلية مع ارتفاع طفيف سجله الذهب في الآونة الأخيرة.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق أربيل

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 174200 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2050 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 434000 دينار

مثقال عيار 21 = 382000 دينار

مثقال عيار 18 = 325000 دينار

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