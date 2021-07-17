بنظام حديث.. "العلوة العصرية" تنعش خيرات كوردستان بأرباح متنامية

أربيل (كوردستان 24)- عززت العلوة العصرية (سوق بيع الخضار والفواكه بالجملة) عملية تسويق المحاصيل الزراعية داخل إقليم كوردستان وخارجه لتحقق بذلك أرباحاً متنامية.

وبفضل نظام متطور اتبعته "العلوة العصرية"، لم تُهدر أي كمية من محاصيل البطيخ الأحمر (الرقّي) حيث بيع 124 ألف طن بنحو 85 مليون دينار منذ بداية موسم المحصول.

ويقول محمد سليمان، وهو من المزارعين الذين يرفدون العلوة العصرية بكميات كبيرة من البطيخ الأحمر، إن محصوله لهذا العام حقق أرباحاً جيدة بخلاف السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن لافتتاح العلوة الجديدة الأثر الطيب في تسويق جميع محاصيلهم المحلية.

وأضاف سليمان متحدثاً لكوردستان 24 "كان لدينا هذا العام ما يصل إلى 300 طن من الرقّي، وكنّا نبيع الكيلوغرام الواحد بـ450 ديناراً".

وأشار إلى أن كميات كبيرة من محاصيل العلوة العصرية تسوق إلى وسط العراق وجنوبه.

وتم إنشاء العلوة العصرية لدعم المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية وخزنها لأطول فترة من الزمن وتسويقها بسهولة إلى باقي الأسواق.

ويقول صاحب العلوة العصرية بدر الدين يوسف لكوردستان 24، جهوداَ مضنية تبذل لمساعدة الفلاحين والمزارعين قدر المستطاع.

وأضاف "ما نقدمه من مساعدات وتسهيلات دفع بالمزارعين والفلاحين إلى عرض محاصيلهم في العلوة العصرية ولا سيما البطيخ الأحمر".

وأشار يوسف إلى أن العلوة العصرية لن تستحصل أموالاً لقاء وقوف السيارات بالنسبة للمزارعين والفلاحين الذين لم يكن محصولهم جيداً.

وتابع "كذلك نقدم مساعدات للذين يأتون من وسط العراق وجنوبه في تحميل المحاصيل".

وعلى غرار البطيخ، يتم تسويق محصول الطماطم بكميات تصل من 300 إلى 500 ألف طن، ويباع بعضها داخلياً فيما يتم تسويق الباقي إلى عموم العراق.

وكان المزارعون يشكون من صعوبة تسويق محاصيلهم في الأسواق، غير أنهم أبدوا ارتياحهم للدور الذي لعبته العلوة العصرية، وطالبوا بمزيد من الدعم لمحصول العام المقبل.

ودُشنت العلوة العصرية في كانون الأول ديسمبر 2020 وذلك بالتعاون بين شركة (جمرة) التركية ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان.