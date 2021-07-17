أمن

"الخلايا النائمة" تباغت ثكنة للجيش وتردي أربعة جنود في كركوك

شن عناصر داعش هجومهم في قرية إدريس ضمن بلدة الدبس شمال غرب كركوك
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق كركوك الدبس داعش

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني السبت إن أربعة جنود سقطوا في هجوم شنه عناصر داعش في إحدى ضواحي كركوك.

ولا تزال فلول داعش تنشط في الكثير من المناطق المتنازع عليها على الرغم من العمليات العسكرية التي تنفذها القوات العراقية بصورة متكررة.

وهذا أحدث هجوم يشنه داعش وجاء بعد تحذير مسؤول كبير في وزارة البيشمركة من أن هجمات داعش آخذة بالتصاعد في محيط كركوك ومناطق أخرى.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن عدداً من مسلحي داعش باغتوا ثكنة للجيش الأمر مما أسفر عن وقوع اشتباكات أودت بحياة أربعة جنود.

وشن عناصر داعش هجومهم في قرية إدريس ضمن بلدة الدبس شمال غرب كركوك.

وكثيراً ما يشن داعش هجماته في المناطق الواقعة على خط تماس القوات العراقية والبيشمركة، مستغلاً بذلك الفراغ الأمني في تلك الأراضي الشاسعة.

ووقعت هذه الهجمات على الرغم من تحذيرات أطلقتها حكومة إقليم كوردستان مراراً بشأن الخلايا النائمة في الكثير من المناطق المتنازع عليها.

 

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