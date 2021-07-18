للمرة العاشرة في تاريخه.. الأهلي المصري يُتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا

أربيل (كوردستان 24)- تُوّج الأهلي المصري ببطولة أبطال إفريقيا، بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وانتهى الشوط الأول بدون أهداف لكن الفريق الافريقي بقي بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعد تعرض لاعبه هابي ماشياني للطرد المباشر عقب تدخله العنيف على المصري أكرم توفيق، في المباراة التي جرت أمس السبت.

وأحرز أهداف نادي الأهلي كل من محمد شريف في الدقيقة 53، ولحقه محمد مجدي أفشه في الدقيقة 64. وبعد 10 دقائق اختتم الثلاثية عمرو السولية، حيث تم تسجيل الأهداف الثلاثة في غضون 20 دقيقة.

ويأتي تتويج الأهلي بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه.