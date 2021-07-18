وفاة طفلة واختناقات في حريق كبير لفندق وسط كربلاء

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إن فرقها أنقذت عشرات النزلاء من حريق اندلع في فندق وسط محافظة كربلاء، فيما أكدت وفاة طفلة واصابة آخرين باختناقات.

وذكر بيان للمديرية ان فرق الدفاع المدني "انقذت 78 نزيلا بعد اندلاع حادث حريق داخل فندق (ضي الحسين) المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الارضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء المقدسة".

واشار البيان ان فرق الدفاع المدني "قدمت خدماتها من انعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للأختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للأختناق".

وعمد مركز الشرطة المسؤول في تلك المنطقة الى فتح تحقيق في الحادث لتحديد اسباب اندلاع الحريق، وذلك وفق ما أفاد البيان.

ويأتي هذا بعد ايام على حريق ضخم أودى بحياة عشرات الضحايا والمصابين، في مستشفى خاص بعزل المصابين بفيروس كورونا في مدينة الناصرية.