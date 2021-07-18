ضربة جوية تستهدف عربة على الحدود العراقية السورية

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر لكوردستان 24 ان طيرانا مجهولا نفذ ضربة جوية استهدفت عربة امداد لوجستي لفصائل في عمق الأراضي السورية.

وافاد المصادر ان الضربة تم تنفيذها بطائرة مسيرة في منطقة السويعية داخل الأراضي السورية، على عربة تنقل أغذية، فيما رجحت أن العربة تنقل عناصر تابعة لميليشيات.

وذكرت وكالة سانا السورية الرسمية ان طائرات أمريكية استهدفت اليوم عبر طائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

واضافت سانا ان القصف اسفر عن تدمير السيارة دون وقوع إصابات بشرية.