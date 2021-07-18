سیاسة

لويس ساكو: بإمكان مسيحيي المهجر العودة والعيش في كوردستان

أكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يفخر بثقافة التعايش والتسامح وسيبقى كما هو دائماً الحضن الآمن لكل مكوناته
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کوردستان إقليم كوردستان مسيحيون لويس ساكو

أربيل (كوردستان 24)- قال بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو الأحد إن بوسع المسيحيين اللاجئين في دول المهجر العودة للعيش في كوردستان.

وأدلى لويس ساكو بهذا التصريح خلال لقاء جمعه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وجرى فيه بحث أوضاع المسيحيين في العراق وإقليم كوردستان بصورة عامة.

وبحسب بيان أصدرته رئاسة إقليم كوردستان فإن الجانبين بحثا كذلك أوضاع النازحين المسيحيين في إقليم كوردستان، وسلطا الضوء على الأوضاع في سهل نينوى وأوضاع مسيحيي الموصل والمنطقة.

واتفق الجانبان على أن الثقة والاطمئنان "ضروريان ليتمكن النازحون المسيحيون من العودة إلى ديارهم والبدء بإعادة إعمار مناطقهم وإعادة الحياة إليها بعد أن تضررت كثيراً جراء هجمات داعش وباتت بحاجة للمساعدة والعون الدوليين".

وأثنى ساكو على التعايش وقبول الآخر والتسامح والعمران والتقدم في إقليم كوردستان ودور القيادة فیه، مؤكداً أن "الكوردستانية هوية جامعة لكل المكونات الدينية والقومية".

وقال ساكو إن "بإمكان المسيحيين اللاجئين في دول العالم العودة للعيش في أمن وأمان بكوردستان والاشتراك والمشاركة في تقدمها وإعمارها".

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يفخر بثقافة التعايش والتسامح وسيبقى كما هو دائماً الحضن الآمن لكل مكوناته.

ووصف الجانبان زيارة بابا الفاتيكان للعراق وإقليم كوردستان بالمهمة والتي لها دور في تعميق ثقافة التعايش.

وتناول الطرفان كذلك الانتخابات العراقية القادمة ومجموعة مسائل تخص شؤون الكنيسة والمسيحيين في العراق وإقليم كوردستان.

 

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