صحة وبیئة

كورونا يتغول بمتحوراته ويسجل قفزة غير مسبوقة في كوردستان

هذه أعلى حصيلة يسجلها إقليم كوردستان منذ أشهر عديدة بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الصحة تشخيص إصابات بمتحور دلتا
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کوردستان وزارة الصحة إقليم كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل أكثر من 1400 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أعلى حصيلة يسجلها إقليم كوردستان منذ أشهر عديدة بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الصحة تشخيص إصابات بمتحور دلتا.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبرات شخّصت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 1456 إصابة جديدة في عموم المحافظات.

كذلك أُعلن عن تسجيل 6 وفيات إثر مضاعفات الوباء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم الإقليم إلى 203 آلاف و590 إصابة منها 4580 حالة وفاة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

 

 

 

 

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