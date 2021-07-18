نيجيرفان بارزاني يهنئ الصابئة المندائيين بعيد "دهوا ربا"

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأحد الصابئة المندائيين بعيد رأس السنة المندائية الجديدة (دهوا ربا).

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه بموقع تويتر "تهانينا الحارة لأهلنا الصابئة المندائيين في العراق والعالم بحلول عيد رأس السنة المندائية الجديدة (دهوا ربا)".

وأعرب رئيس الإقليم عن تمنياته للمندائيين بـ"عيد سعيد وعام جديد ملؤه الخير والأفراح والأمان، ولبلدنا وشعبنا الآمن والاستقرار والازدهار".

وعبّر عن أمله بأن تنعم شعوب العالم بأسرها بالسلام والسعادة.