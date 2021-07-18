اقتصاد

إقليم كوردستان يرصد 13 مليار دينار للمباشرة بإكمال "مشاريع الحياة"

المبلغ المخصص سيتم صرفه "خطوة بخطوة" مع إنجاز المشاريع.
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تضمنت مشاريع السليمانية إعادة تأهيل سد دربندخان - صورة إرشيفية
تضمنت مشاريع السليمانية إعادة تأهيل سد دربندخان - صورة إرشيفية
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان الأحد عن موافقة رئيس الحكومة على تخصيص نحو 13 مليار دينار للمباشرة بإكمال مشاريع السدود في الإقليم.

وتم طرح ملف بناء وإكمال السدود الإستراتيجية لأول مرة منذ تولي الحكومة الجديدة في تشكيلتها التاسعة مهامها في إطار برنامج عمل طموح يهدف للارتقاء بالبنية التحتية والمشاريع الحياتية.

وقالت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني في بيان إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على تخصيص مبلغ قيمته 13 ملياراً و40 مليون دينار لاستكمال مشاريع السدود.

وأضافت الوزيرة أن المبلغ المخصص سيتم صرفه "خطوة بخطوة" مع إنجاز المشاريع.

قائمة المشاريع

تشمل قائمة المشاريع إنشاء سدود في ثلاث محافظات، منها سد في سهل أربيل وآخر في شقلاوة وثلاثة سدود في كويسنجق بمبلغ إجمالي قدره 3.8 مليار دينار، فضلاً عن ثلاثة سدود أخرى في دهوك موزعة على أقضية شيخان والعمادية وسميل بقيمة 4.5 مليار دينار.

وتضمنت مشاريع السليمانية إنشاء سد في قره داغ وإعادة تأهيل سد دربندخان وبناء سد في كلاء ومثله في كفري وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 4.6 مليار ينار.

ويأتي ذلك في إطار مواجهة ظاهرة الجفاف التي ألقت بظلالها على خطط تعزيز القطاع الزراعي.

موجة جفاف

يواجه إقليم كوردستان موجة جفاف مع تراجع مناسيب الأنهار والسدود والمياه الجوفية، بعد أن انخفض معدل تساقط الأمطار هذا العام على نحو غير مسبوق منذ عقود.

وأعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في وقت سابق عن وجود منافسة قوية بين 60 شركة لبناء حزمة سدود إستراتيجية في الإقليم.

وباشرت حكومة إقليم كوردستان في أواخر العام الماضي ببناء سدي "تالوان" و"كاني جولي" سارو في منطقة الشيخ الطويل في منطقة كرميان للتخفيف من تأثير نقص المياه.

وفي حزيران يونيو الماضي، رصدت حكومة إقليم كوردستان 2.5 مليار دينار لمواجهة موجة الجفاف التي تضرب الإقليم، مثلما هو الحال بالنسبة لعموم العراق.

وتعقدت آثار الجفاف في العراق أكثر بعد أن قررت تركيا ملء سد عملاق على نهر الفرات، في الوقت الذي يتدفق فيه نحو 70 بالمئة من موارد المياه العراقية من دول مجاورة.

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